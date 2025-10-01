Rioni asili e sale da ballo Non solo una fabbrica ma un modello d’impresa che cambiò volto alla città
La storia industriale di Rescaldina è stata a lungo legata alla presenza della Bassetti, storica azienda tessile che per decenni ha rappresentato il principale datore di lavoro della cittadina. Nel dopoguerra, gran parte della popolazione era coinvolta direttamente o indirettamente nelle attività della fabbrica: un modello di industria che non influenzava solo l’economia locale, ma anche l’architettura urbana e le abitudini quotidiane dei residenti. All’inizio degli anni Cinquanta, Rescaldina era metà agricola ma aveva già una buona fetta di tessuto urbano industriale: officine e fonderie convivevano con campi e boschi, cascine e cortili tradizionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: rioni - asili
: a Strada in Chianti si rinnova la tradizione dell'antica fiera con una settimana di musica, spettacolo, mercatini, giochi, sfide dei rioni e gastronomia a cura della . - facebook.com Vai su Facebook