Rioni asili e sale da ballo Non solo una fabbrica ma un modello d’impresa che cambiò volto alla città

La storia industriale di Rescaldina è stata a lungo legata alla presenza della Bassetti, storica azienda tessile che per decenni ha rappresentato il principale datore di lavoro della cittadina. Nel dopoguerra, gran parte della popolazione era coinvolta direttamente o indirettamente nelle attività della fabbrica: un modello di industria che non influenzava solo l'economia locale, ma anche l'architettura urbana e le abitudini quotidiane dei residenti. All'inizio degli anni Cinquanta, Rescaldina era metà agricola ma aveva già una buona fetta di tessuto urbano industriale: officine e fonderie convivevano con campi e boschi, cascine e cortili tradizionali.

