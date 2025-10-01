Rinnovo Yildiz Moretto non ha dubbi | La Juventus è ottimista per l’accordo sono ormai diversi mesi che… Annuncio sul futuro del 10 bianconero

Rinnovo Yildiz, Matteo Moretto ha parlato così del futuro del numero 10 della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. Una trattativa che avanza a fari spenti, un ottimismo che non vacilla. Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juve non è un tema urgente, ma una priorità strategica. A fare il punto sulla situazione è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha confermato come i dialoghi tra il club e l’entourage del giocatore vadano avanti da mesi, con l’obiettivo di blindare il futuro del numero 10 bianconero. Trattativa in corso, ma senza fretta. « Le parti ne stanno parlando da diverso tempo », ha spiegato Moretto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

