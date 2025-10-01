Rina | in arrivo la prima mini-acciaieria sperimentale a idrogeno verde

Laverita.info | 1 ott 2025

Acciaio, energia, infrastrutture, mobilità. Dalle idee alle soluzioni, il lavoro di Rina Consulting che con il nuovo ad, Michele Budetta, guarda sempre di più al futuro. 🔗 Leggi su Laverita.info

rina in arrivo la prima mini acciaieria sperimentale a idrogeno verde

Rina, multinazionale nata in Italia e specializzata in servizi (in primis le certificazioni) e tecnologie per industria, energia, nautica, infrastrutture e mobilità, va verso oltre

