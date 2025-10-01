Rimossi i cartelli pubblicitari abusivi in diverse zone della città

Nelle scorse settimane il Comune ha provveduto alla rimozione di 11impianti pubblicitari abusivi che tra luglio ed agosto erano stati installati in città, causando problemi di sicurezza e decoro urbano. L’attività di rimozione ha riguardato gli impianti collocati in viale Europa, viale delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: rimossi - cartelli

"Cartelli fuorvianti rimossi dall’ospedale"

Pesaro, al Miralfiore cartelli shock con indicazioni: «Per droga in vena». Rimossi - X Vai su X

Cartelli provocatori a denunciare una situazione ormai nota, lo spaccio al parco Miralfiore di Pesaro - facebook.com Vai su Facebook

Brugherio, lotta ai cartelloni pubblicitari abusivi: multe e rimozione per 50 - Brugherio (Monza e Brianza), 1 agosto 2025 – Alcuni spuntano dal nulla nella notte, occupando gli spazi pubblicitari disseminati in città ma di stare lì non avrebbero alcun diritto. Come scrive ilgiorno.it

Benevento, guerra ai tabelloni abusivi: ripartono gli abbattimenti - Dal pomeriggio di ieri, gli addetti della Inca srl, incaricata dal Comune, sono al lavoro per la rimozione degli impianti pubblicitari collocati ... ilmattino.it scrive