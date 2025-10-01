Il vento croato spinge le vele di un’ Atalanta che inizia a volare anche in Champions, con la prima vittoria casalinga conquistata in rimonta per 2-1 contro il Bruges. Successo che, dopo lo stop prevedibile all’esordio a Parigi, mette in moto il cammino europeo della Dea che ora avrà un altro match casalingo da sfruttare contro lo Slavia Praga. Vittoria nerazzurra che parla il croato del tecnico Ivan Juric, acclamato dalla tifoseria a fine partita, che sta forgiando una sua Atalanta di carattere, cuore e testa, dura e precisa, e di Spalato come Juric è Mario Pasalic, l’uomo delle notti di Champions, eroe della serata con il rigore conquistato e la rete del 2-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rimonta da Dea, Juric c’è. Bruges ko: prima gioia firmata Samardzic-Pasalic