Due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Sette punti raccolti in sette gare che hanno più che dimezzato la penalizzazione. Ma il Rimini sa che la strada verso la salvezza è ancora tutta più che in salita. Con fiducia e con i mezzi che ha a propria disposizione (purtroppo pochi), comunque D’Alesio e i suoi tirano avanti. Puntando almeno quel penultimo posto in classifica, e quella zona playout, che oggi dista 8 punti. Tanti ne servirebbero per essere davanti al Perugia. Non un’infinità, ma comunque molti. Evitare l’ultimo posto è l’unico obiettivo che oggi il Rimini può permettersi di avere, oltre naturalmente a quello di riuscire a concludere la stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rimini, zona playout a otto punti. I biancorossi tentano l’impresa