Rimini ventenne costretta a un matrimonio forzato in Bangladesh e drogata per restare incinta | arrestati i genitori
L’intervento è scattato dopo che la giovane è riuscita a contattare dall'estero un consultorio di Rimini tramite Instagram. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Due genitori di Rimini sono stati arrestati per aver costretto la figlia 20enne a un matrimonio forzato in #Bangladesh, tra segregazione, violenze e minacce. La giovane ha trovato la forza di denunciarli, mettendo fine all’incubo. #Rimini #cronaca #Tag24 - X Vai su X
Rimini, costretta al matrimonio, i Giovani Musulmani: «Atti tribali da combattere e da condannare» - «Tutta la comunità dei Giovani Musulmani esprime vicinanza alla giovane ragazza bengalese costretta a un matrimonio combinato da parte dei ... Da corriereromagna.it
Rimini, ragazza costretta al matrimonio, Matteo Renzi: «Tolleranza zero». Colombo: «Interrogazione parlamentare» - Anche Matteo Renzi interviene (sui social) dopo la notizia della ragazza costretta al matrimonio in Bangladesh. Si legge su corriereromagna.it