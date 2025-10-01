Rimini ragazza sequestrata e costretta a sposarsi in Bangladesh | arrestati i genitori

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’inganno e il matrimonio forzato. Un incubo lungo oltre un anno per una giovane di 20 anni, residente a Rimini e di origini bengalesi. La ragazza, poco più che maggiorenne, era stata convinta con l’inganno a tornare in patria nel novembre 2024, dove ha scoperto che i suoi genitori avevano già organizzato per lei un matrimonio combinato con un connazionale molto più anziano e facoltoso. Documenti sequestrati e violenze quotidiane. Una volta rientrata in Bangladesh, la giovane si è vista sottrarre documenti e carta di credito, rimanendo completamente isolata. Secondo le indagini dei carabinieri, è stata minacciata, picchiata e costretta a subire continui maltrattamenti fino alla celebrazione delle nozze, avvenuta il 17 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

