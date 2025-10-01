Rimini ragazza sequestrata e costretta a sposarsi in Bangladesh | arrestati i genitori
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’inganno e il matrimonio forzato. Un incubo lungo oltre un anno per una giovane di 20 anni, residente a Rimini e di origini bengalesi. La ragazza, poco più che maggiorenne, era stata convinta con l’inganno a tornare in patria nel novembre 2024, dove ha scoperto che i suoi genitori avevano già organizzato per lei un matrimonio combinato con un connazionale molto più anziano e facoltoso. Documenti sequestrati e violenze quotidiane. Una volta rientrata in Bangladesh, la giovane si è vista sottrarre documenti e carta di credito, rimanendo completamente isolata. Secondo le indagini dei carabinieri, è stata minacciata, picchiata e costretta a subire continui maltrattamenti fino alla celebrazione delle nozze, avvenuta il 17 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: rimini - ragazza
#Rimini Picchiano e drogano la figlia per costringerla a sposarsi in Bangladesh: arrestati i genitori che volevano forzare la ragazza, appena maggiorenne, ad accettare un matrimonio combinato. La giovane era stata segregata in casa. (foto repertorio) - X Vai su X
Week-end >>> LIVE MUSIC Sabato 27 settembre Inizio >> 21h A. Bertola 52 - Rimini Ospitiamo ai nostri amici di 3 all’improvviso, il nome può ingannare perché i membri del gruppo son 4. Tre amici che arrivata una certa età decidono di mettere insie - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, genitori drogano la figlia e la costringono al matrimonio. «Mi hanno obbligato ad assumere farmaci per favorire la gravidanza» - La vicenda ha avuto inizio nel novembre 2024, quando una ragazza, residente ... Come scrive ilmattino.it
La ragazza sequestrata dai genitori, picchiata, drogata e costretta a sposarsi con un uomo più anziano - Due cittadini bengalesi residenti a Rimini sono stati arrestati dai carabinieri per aver attirato la figlia poco più che maggiorenne in Bangladesh, per poi obbligarla ad accettare un matrimonio combin ... Scrive today.it