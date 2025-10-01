Rimini due cittadini del Bangladesh arrestati per aver picchiato e drogato figlia di 18 anni volevano costringerla a matrimonio combinato

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane sarebbe stata ingannata con la scusa di un viaggio in Bangladesh per far visita alla nonna malata. In realtà, i genitori avevano organizzato un incontro con un uomo di dieci anni più grande di lei, scelto per diventare suo marito. Nonostante. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rimini, due cittadini del Bangladesh arrestati per aver picchiato e drogato figlia di 18 anni, volevano costringerla a matrimonio combinato

Leggo di due cittadini bengalesi che a Rimini avrebbero picchiato e drogato la figlia per costringerla ad accettare un matrimonio combinato. Voglio essere molto chiaro: TOLLERANZA ZERO per questi reati così odiosi. Questa non è “una diversa cultura”: quest - facebook.com Vai su Facebook

Rimini: sequestrano, drogano e picchiano la figlia per costringerla a un matrimonio combinato in Bangladesh - Due genitori originari del Bangladesh sono stati arrestati dai carabinieri di Rimini con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e di costrizione e induzione al matrimonio commessi all’estero. Secondo affaritaliani.it