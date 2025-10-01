Rimini costringono figlia a sposarsi | arrestati genitori

A Rimini due genitori originari del Bangladesh sono stati arrestati con l’accusa di aver segregato, picchiato e drogato la figlia poco più che maggiorenne per costringerla ad accettare un matrimonio combinato nel Paese d’origine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

