Rimini costretta a sposarsi in Bangladesh | genitori arrestati

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbero costretto la figlia a sposarsi in Bangladesh, portandola nel paese Natale con l’inganno. Una coppia, genitori di una ragazza all’epoca dei fatti già maggiorenne, è stata arrestata a Rimini dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale della città romagnola. I militari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di  Rimini, nei confronti di una coppia di coniugi del Bangladesh ritenuti responsabili di gravi reati nei confronti della figlia. Le indagini, avviate a febbraio 2025, hanno ricostruito che tra novembre 2024 e aprile 2025 i genitori avrebbero costretto la giovane a contrarre un matrimonio combinato con un connazionale da loro scelto, celebrato in Bangladesh il 17 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it

rimini costretta a sposarsi in bangladesh genitori arrestati

© Lapresse.it - Rimini, costretta a sposarsi in Bangladesh: genitori arrestati

In questa notizia si parla di: rimini - costretta

rimini costretta sposarsi bangladeshCostretta a sposare un uomo anziano: genitori arrestati a Rimini, raggirata e segregata la figlia maggiorenne - Secondo le indagini, i genitori avrebbero usato violenze e minacce per costringerla al matrimonio combinato ... Lo riporta altarimini.it

rimini costretta sposarsi bangladeshCostretta a sposarsi in Pakistan chiede aiuto in Italia e fa arrestare i genitori - La storia di coraggio di una giovane cresciuta a Rimini: minacciata, sequestrata e drogata per imporle rapporti sessuali. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Rimini Costretta Sposarsi Bangladesh