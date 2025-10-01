Rimini costretta a sposarsi in Bangladesh | genitori arrestati
Avrebbero costretto la figlia a sposarsi in Bangladesh, portandola nel paese Natale con l’inganno. Una coppia, genitori di una ragazza all’epoca dei fatti già maggiorenne, è stata arrestata a Rimini dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale della città romagnola. I militari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Rimini, nei confronti di una coppia di coniugi del Bangladesh ritenuti responsabili di gravi reati nei confronti della figlia. Le indagini, avviate a febbraio 2025, hanno ricostruito che tra novembre 2024 e aprile 2025 i genitori avrebbero costretto la giovane a contrarre un matrimonio combinato con un connazionale da loro scelto, celebrato in Bangladesh il 17 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Costretta a sposare un uomo anziano: genitori arrestati a Rimini, raggirata e segregata la figlia maggiorenne - Secondo le indagini, i genitori avrebbero usato violenze e minacce per costringerla al matrimonio combinato ... Lo riporta altarimini.it
Costretta a sposarsi in Pakistan chiede aiuto in Italia e fa arrestare i genitori - La storia di coraggio di una giovane cresciuta a Rimini: minacciata, sequestrata e drogata per imporle rapporti sessuali. Come scrive rainews.it