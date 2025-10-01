rimini bengalese salvata dai carabinieri al rientro da un matrimonio forzato in patria

Promessa sposa a sua insaputa, drogata e segregata dai suoi stessi genitori. È l'incubo vissuto da una 18enne bengalese residente a Rimini, salvata dai carabinieri al rientro da un matrimonio forzato in patria. A portarla in Bangladesh erano stati il padre e la madre, 55 e 42 anni, con la scusa di andare a trovare la nonna malata. Ma ad attenderla non c'era una visita di famiglia: c'era un uomo di dieci anni più grande, già scelto per diventare suo marito. Alla ragazza, innamorata di un 23enne di Forlì, vengono tolti i documenti, somministrati farmaci per farla cedere e spingerla a una gravidanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

