Rimini bengalese salvata dai carabinieri al rientro da un matrimonio forzato in patria
Promessa sposa a sua insaputa, drogata e segregata dai suoi stessi genitori. È l'incubo vissuto da una 18enne bengalese residente a Rimini, salvata dai carabinieri al rientro da un matrimonio forzato in patria. A portarla in Bangladesh erano stati il padre e la madre, 55 e 42 anni, con la scusa di andare a trovare la nonna malata. Ma ad attenderla non c'era una visita di famiglia: c'era un uomo di dieci anni più grande, già scelto per diventare suo marito. Alla ragazza, innamorata di un 23enne di Forlì, vengono tolti i documenti, somministrati farmaci per farla cedere e spingerla a una gravidanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: rimini - bengalese
Rimini, 20enne bengalese sequestrata dai genitori per obbligarla a sposarsi
A #Rimini, picchiata, drogata e segregata in casa. Il dramma di una giovane bengalese costretta a un matrimonio combinato in patria. Arrestati i genitori. #Tg1 Serena Biondini - X Vai su X
CRONACA DA RIMINI La giovane di origine bengalese era stata costretta a sposare un connazionale scelto dalla famiglia: minacce, abusi e farmaci per piegarla. Ora è al sicuro in una località protetta, mentre i genitori sono ai domiciliari. - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, bengalese salvata dai carabinieri al rientro da un matrimonio forzato in patria - È l'incubo vissuto da una 18enne bengalese residente a Rimini, salvata dai carabinieri al rientro da un matrimonio forzato ... Come scrive msn.com
Salvata da matrimonio forzato, sindaco di Rimini ringrazia i Carabinieri - "Desidero ringraziare i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Rimini e l'Autorità Giudiziaria per l'operazione che ha portato ... Scrive chiamamicitta.it