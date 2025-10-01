Rimini 20enne bengalese sequestrata dai genitori per obbligarla a sposarsi
Attirata con l'inganno nel suo Paese natale, la ragazza è stata sequestrata e maltrattata per obbligarla a sposarsi contro la sua volontà. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: rimini - 20enne
Vecchie casse militari Misure: 61x37xh26 €20 #mercatino #rigiro #Rimini #riuso #usato #mercatinodellusato #mercatinodellantiquariato #mercatinodellepulci #antiquariato #modernariato #secondhand #vintage - facebook.com Vai su Facebook