Rimini 18enne costretta a matrimonio combinato | arrestati genitori violenti

Lidentita.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giovane è stata segregata in casa, picchiata e obbligata ad assumere farmaci L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

rimini 18enne costretta matrimonioPicchiata, drogata e costretta al matrimonio combinato in Bangladesh: arrestati i genitori - La 18enne è stata anche più volte violentata, grazie alla pillola non è rimasta incinta: inoltre era innamorata di un 23enne, suo connazionale, che vive in Italia ... Secondo unionesarda.it

rimini 18enne costretta matrimonioPicchiano e drogano la figlia appena 18enne per costringerla a un matrimonio combinato: arrestati due coniugi - Due coniugi di 42 e 55 anni sono stati arrestati a Rimini con l'accusa di aver picchiato, segregato in casa e drogato la figlia appena maggiorenne per ... Segnala fanpage.it

