Rihanna porta Fenty Skin da Ulta | la nuova collezione corpo che tutti vorranno sotto la doccia
Rihanna non dorme mai. Dopo aver rivoluzionato il make-up con Fenty Beauty e fatto del glow la sua religione con Fenty Skin, adesso la popstar-CEO più cool del pianeta ha deciso di fare un altro passo: il brand sbarca da Ulta Beauty, e lo fa con una linea corpo esclusiva. La nuova collezione corpo di Fenty Skin di Rihanna farà impazzire tutti (e debutta da Ulta). Per la prima volta Fenty Skin si troverà sugli scaffali Ulta, ed è un debutto in grande stile. La collezione include due shower gel, due bubble bath, tre body mist (di cui uno limited edition), un kit di mini taglie e un duo mist da collezione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Fiocco rosa per Rihanna e A$AP Rocky: la coppia ha dato il benvenuto alla loro terza figlia. ? La piccola si chiama Rocki Irish Mayers e porta con sé tutta la gioia dei neogenitori. Cosa ne pensate? Lasciate un commento qui sotto #rihanna #asapr - facebook.com Vai su Facebook
Zac ha 16 anni e vive a Torino, ma spesso si sente solo. Sul palco di #IGT porta “Stay” di Rihanna, dedicandola a suo cugino e sua sorella che si sono trasferiti all’estero. Da quando non ci sono più, la musica è diventato il filo invisibile che lo tiene legato a lor - X Vai su X
Rihanna espande il suo impero della bellezza con Fenty Hair, la nuova linea per i capelli - La star della musica è tornata sui social con un irresistibile pixie cut per annunciare l'arrivo sul mercato dei suoi esclusivi prodotti per la cura e lo styling della chioma. Si legge su tg24.sky.it
Fenty Hair è la nuova linea di capelli inclusiva che tutti aspettavamo di provare - Fenty Hair sarà la nuova linea di prodotti per capelli destinata a cambiare le regole del gioco. Come scrive gqitalia.it