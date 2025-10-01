Rihanna porta Fenty Skin da Ulta | la nuova collezione corpo che tutti vorranno sotto la doccia

Rihanna non dorme mai. Dopo aver rivoluzionato il make-up con Fenty Beauty e fatto del glow la sua religione con Fenty Skin, adesso la popstar-CEO più cool del pianeta ha deciso di fare un altro passo: il brand sbarca da Ulta Beauty, e lo fa con una linea corpo esclusiva. La nuova collezione corpo di Fenty Skin di Rihanna farà impazzire tutti (e debutta da Ulta). Per la prima volta Fenty Skin si troverà sugli scaffali Ulta, ed è un debutto in grande stile. La collezione include due shower gel, due bubble bath, tre body mist (di cui uno limited edition), un kit di mini taglie e un duo mist da collezione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

