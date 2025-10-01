Righe blu sosta regolamentata | parcheggio gratuito in pausa pranzo

Infomobility comunica che a partire dal 6 ottobre sarà attivo l’ampliamento dei parcheggi a pagamento della zona 13 (righe blu) nell’area compresa tra via Duca Alessandro, via Torelli e via Montebello, dalle ore 9 alle ore 19. La regolamentazione della sosta in area 13 nasce dall’esigenza di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

