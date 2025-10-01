Rigassificatore e gas russo l’ira della Regione | Che non accada più

Ravenna, 1 ottobre 2025 – Quanto ricostruito dalla trasmissione di Rai 3 ‘Presa Diretta’, andata in onda domenica scorsa, secondo cui il rigassificatore di Ravenna, al largo della costa romagnola, avrebbe ricevuto lo scorso 14 luglio un carico di gas russo porta alla luce un fatto “inaccettabile”. Così il vicepresidente dell’Emilia-Romagna, Vincenzo Colla a seguito di una interrogazione presentata dai consiglieri regionali di Simona Larghetti di Avs e Andrea Costa del Pd in cui si chiede alla Giunta di fare chiarezza sulla vicenda e, in particolare, sui soggetti economici coinvolti e compensazioni per il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

