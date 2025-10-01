Rigassificatore e gas russo l’ira della Regione | Che non accada più

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravenna, 1 ottobre 2025 – Quanto ricostruito dalla trasmissione di Rai 3 ‘Presa Diretta’, andata in onda domenica scorsa, secondo cui il rigassificatore di Ravenna, al largo della costa romagnola, avrebbe ricevuto lo scorso 14 luglio un carico di gas russo porta alla luce un fatto “inaccettabile”. Così il vicepresidente dell’Emilia-Romagna, Vincenzo Colla a seguito di una interrogazione presentata dai consiglieri regionali di Simona Larghetti di Avs e Andrea Costa del Pd in cui si chiede alla Giunta di fare chiarezza sulla vicenda e, in particolare, sui soggetti economici coinvolti e compensazioni per il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

rigassificatore e gas russo l8217ira della regione che non accada pi249

© Ilrestodelcarlino.it - Rigassificatore e gas russo, l’ira della Regione: “Che non accada più”

In questa notizia si parla di: rigassificatore - russo

I Verdi: “A luglio il rigassificatore di Ravenna rifornito di gas russo”. La replica di Snam

Gas russo al rigassificatore, Snam: "Non coinvolti nella scelta dei fornitori. Unico carico di gnl arrivato dalla Russia"

Gas russo al rigassificatore, Legacoop: "Il rispetto delle regole è fondamentale. Il Governo chiarisca"

rigassificatore gas russo l8217iraGas russo al rigassificatore di Ravenna. Regione: “Inaccettabile”. Interrogazione anche in Parlamento - Fare chiarezza sui soggetti economici coinvolti nell’importazione di gas russo e riconoscere alla cittadinanza e al territorio ravennate una quota dei profitti generati dal rigassificatore, a compensa ... Riporta ravennawebtv.it

rigassificatore gas russo l8217iraGas russo al rigassificatore Ravenna. Assessore Colla: “Da Regione ER richiesta a organismi di controllo”. Larghetti (AVS): “Compensazioni reali per le comunità” - La questione "gas russo per la nave Bw Singapore di Ravenna" (inchiesta del giornalista Andrea Vignali di Presa Diretta, andata in onda domenica scorsa su ... Secondo ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Rigassificatore Gas Russo L8217ira