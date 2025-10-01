Rifondazione Comunista | sciopero unitario per Gaza e Flotilla
ROMA – “Per noi che abbiamo sempre sostenuto che fosse un dovere convergere su un’unica data di sciopero generale per Gaza e la Flotilla è davvero un fatto positivo che Cgil, Usb, Cobas e Cub abbiano tenuto oggi una conferenza stampa per annunciarlo. Un fatto inedito imposto da una contingenza drammatica, ma comunque importante indicazione generale. Per noi la necessità dell’unità e della collaborazione tra Cgil e sindacati di base si impone a fronte di un governo, complice del genocidio, che nega la legittimità di un’iniziativa nonviolenta e persino della lotta sociale e sindacale”. Così in una nota congiunta Maurizio Acerbo (foto), segretario nazionale di Rifondazione Comunista, e Paolo Benvegnù, responsabile lavoro del partito. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: rifondazione - comunista
Alberi in centro a Bologna, ancora polemica. Rifondazione comunista: “Soldi sprecati mentre si distrugge il giardino San Leonardo”
Rifondazione Comunista: "No alle ronde di CasaPound"
Rifondazione comunista scende in piazza per la comunità palestinese: "Stop accordi con Israele"
Intervento del segretario piemontese del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea Alberto Deambrogio - facebook.com Vai su Facebook
Follonica a Sinistra e Rifondazione Comunista: «Il Comune esponga la bandiera palestinese sul municipio» - Il Giunco - X Vai su X
Rifondazione Comunista: sciopero unitario per Gaza e Flotilla - "Per noi che abbiamo sempre sostenuto che fosse un dovere convergere su un'unica data di sciopero generale per Gaza e la Flotilla è davvero un ... Da lopinionista.it
"Rifondazione Comunista sostiene tutti gli scioperi e le manifestazioni contro il genocidio a Gaza" - La Federazione di Cuneo del partito: "Ora il dato più importante da sottolineare è quello che il nostro paese indica alla classe lavoratrice di tutta Europa la strada della mobilitazione" ... cuneodice.it scrive