ROMA – “Per noi che abbiamo sempre sostenuto che fosse un dovere convergere su un’unica data di sciopero generale per Gaza e la Flotilla è davvero un fatto positivo che Cgil, Usb, Cobas e Cub abbiano tenuto oggi una conferenza stampa per annunciarlo. Un fatto inedito imposto da una contingenza drammatica, ma comunque importante indicazione generale. Per noi la necessità dell’unità e della collaborazione tra Cgil e sindacati di base si impone a fronte di un governo, complice del genocidio, che nega la legittimità di un’iniziativa nonviolenta e persino della lotta sociale e sindacale”. Così in una nota congiunta Maurizio Acerbo (foto), segretario nazionale di Rifondazione Comunista, e Paolo Benvegnù, responsabile lavoro del partito. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Rifondazione Comunista: sciopero unitario per Gaza e Flotilla