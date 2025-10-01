Riflettiamo e ripartiamo assieme Matteo Ricci chiama a raccolta l' Alleanza del cambiamento
«Le sconfitte fanno male ma vanno gestite a testa alta e con lucidità. Vi aspetto venerdì a Chiaravalle per riflettere sulle cause e analizzare le dinamiche elettorali. E per ripartire, insieme. Un abbraccio Matteo».
Settembre è arrivato e con lui riprende l'uscita delle nuove puntate sui miei canali Telegram e Spotify Ripartiamo con il tema: ITALIA E BARATRO DEMOGRAFICO Quest'estate ero in spiaggia a Riccione. Sole, sabbia, ombrellone... e silenzio. Mancava qu
Il poker di Chiara&Matteo. "Nati per saltare insieme" - Chiara Pellacani e Matteo Santoro regalano l'oro più incredibile, battendo pure la Cina, che finisce ...