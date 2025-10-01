Riflettiamo e ripartiamo assieme Matteo Ricci chiama a raccolta l' Alleanza del cambiamento

PESARO - «Le sconfitte fanno male ma vanno gestite a testa alta e con lucidità. Vi aspetto venerdì a Chiaravalle per riflettere sulle cause e analizzare le dinamiche elettorali. E per ripartire, insieme. Un abbraccio Matteo».

