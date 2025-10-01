Rifiuti e raccolta differenziata a Poggiardo | al via nuovo servizio porta a porta
POGGIARDO - Superare il 65% di differenziata, ridurre i rifiuti in discarica e valorizzare le materie recuperabili. La città di Poggiardo avvia il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, dopo l’aggiudicazione alla ditta Gial Srl di Taviano che si occuperà di spazzamento, raccolta e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: rifiuti - raccolta
Rifiuti, la discarica in alto mare. E la raccolta differenziata continua ad arretrare
Ferragosto 2025 | Raccolta dei rifiuti, cambia il porta a porta: le modifiche nei vari quartieri
Raccolta dei rifiuti: dove sarà estesa la distribuzione di sacchi e tessere
Controlli nei Centri Comunali Raccolta Rifiuti. Verifiche sui conferimenti dei non residenti Questa mattina, Polizia Municipale, tecnici e Ispettori ambientali del settore Servizi Pubblici locali hanno effettuato controlli nei Centri periferici di Raccolta rifiuti. Su dispo - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti e raccolta differenziata a Poggiardo: al via nuovo servizio porta a porta - La gestione è stata aggiudicata ad una ditta di Taviano con l’obiettivo di spingere su livelli di separazione dell’organico dall’indifferenziato. Lo riporta lecceprima.it
Poggiardo rivoluziona la raccolta dei rifiuti: "Puntiamo a superare il 65% di differenziata" - Superare il 65% di raccolta differenziata, ridurre al minimo i conferimenti in discarica e valorizzare i materiali riciclabili: sono questi gli obiettivi del nuovo servizio di raccolta porta a porta ... leccesette.it scrive