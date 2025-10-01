Rifiuti abbandonati nei pressi dell' aeroporto | la denuncia di Anpana

Nuovi rifiuti abbandonati sono stati trovati in via Olmo, nelle vicinanze dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi-Cilento, dagli operatori dell’Associazione Anpana Salerno Official ODV.I rilieviLa scoperta è avvenuta durante un servizio di controllo del territorio. L'associazione ha immediatamente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it