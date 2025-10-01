Rifiuti abbandonati nei pressi dell' aeroporto | la denuncia di Anpana

Salernotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi rifiuti abbandonati sono stati trovati in via Olmo, nelle vicinanze dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi-Cilento, dagli operatori dell’Associazione Anpana Salerno Official ODV.I rilieviLa scoperta è avvenuta durante un servizio di controllo del territorio. L'associazione ha immediatamente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rifiuti - abbandonati

Incendi e rifiuti abbandonati, Costa: “Basta attacchi costruiti ad arte”

Fiumicino, rifiuti abbandonati su via del Faro: è polemica

Discarica a Chioma, rifiuti pericolosi abbandonati lungo la strada che porta alla Variante Aurelia. FOTO

Rifiuti abbandonati nei parchi. I dati dell’indagine Park Litter di Legambiente in azione con Puliamo il Mondo - Di Legambiente I rifiuti abbandonati non risparmiano neanche i parchi urbani. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cagliari merita rispetto: basta rifiuti abbandonati! - Ogni sacchetto abbandonato in strada rovina la bellezza che ci appartiene. Da unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Abbandonati Pressi Aeroporto