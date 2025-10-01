Rifiuti abbandonati lungo la Formia-Garigliano | caccia ai trasgressori
Roma, 1 ottobre 2025 – Nel corso di una mirata attività di bonifica dei rifiuti abbandonati illegalmente lungo la strada statale 7 VAR “ Formia Garigliano ”, le squadra di manutenzione di Anas, in stretta collaborazione con il Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Minturno (LT), hanno rinvenuto elementi utili per l’individuazione dei trasgressori. L’episodio si è verificato presso una piazzola di sosta situata al Km 8,400 della statale, dove, all’interno dei sacchetti abbandonati, sono state recuperate buste contenenti nominativi personali. Il materiale è stato subito consegnato al personale della Polizia Locale intervenuto sul posto, che ha provveduto alla redazione dei relativi verbali e all’avvio delle procedure d’indagine e sanzionatorie previste dalla normativa vigente, ai sensi del D. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: rifiuti - abbandonati
Incendi e rifiuti abbandonati, Costa: “Basta attacchi costruiti ad arte”
Fiumicino, rifiuti abbandonati su via del Faro: è polemica
Discarica a Chioma, rifiuti pericolosi abbandonati lungo la strada che porta alla Variante Aurelia. FOTO
Brisighella: rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti, il Comune fa appello ai cittadini - X Vai su X
Manteniamo il decoro urbano: una responsabilità di tutti Negli ultimi giorni, sono arrivate segnalazioni riguardanti sacchetti di rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti, anche in occasione di eventi pubblici Lasciare sacchi a terra è un gesto che aumenta il de - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti abbandonati lungo la Formia-Garigliano: caccia ai trasgressori - Lotta senza tregua all’abbandono di rifiuti: controlli serrati e tolleranza zero sulla statale Roma, 1 ottobre 2025 – Nel corso di una mirata attività di bonifica dei rifiuti abbandonati illegalmente ... Riporta ilfaroonline.it
Cerignola, rifiuti speciali abbandonati lungo la SP66: «Questione urgente, bisogna intervenire» - L'allarme dell'associazione Gens Nova odv: i rilievi fotografici allegati confermano la situazione di degrado, che costituisce non solo una violazione del decreto in materia ambientale, ma anche del ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive