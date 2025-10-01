Rifiuti abbandonati lungo la Formia-Garigliano | caccia ai trasgressori

Roma, 1 ottobre 2025 – Nel corso di una mirata attività di bonifica dei rifiuti abbandonati illegalmente lungo la strada statale 7 VAR “ Formia Garigliano ”, le squadra di manutenzione di Anas, in stretta collaborazione con il Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Minturno (LT), hanno rinvenuto elementi utili per l’individuazione dei trasgressori. L’episodio si è verificato presso una piazzola di sosta situata al Km 8,400 della statale, dove, all’interno dei sacchetti abbandonati, sono state recuperate buste contenenti nominativi personali. Il materiale è stato subito consegnato al personale della Polizia Locale intervenuto sul posto, che ha provveduto alla redazione dei relativi verbali e all’avvio delle procedure d’indagine e sanzionatorie previste dalla normativa vigente, ai sensi del D. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it