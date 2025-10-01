Rifacimento dei marciapiedi via le barriere architettoniche | cantiere di un mese

Prendono il via mercoledì 1 ottobre i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per il rifacimento dei marciapiedi su entrambi i lati di via della Siepe, nel tratto tra via Frutteti e via Cedri. Le operazioni sono mirate al ripristino delle condizioni di sicurezza e di abbattimento delle barriere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: rifacimento - marciapiedi

In partenza il rifacimento dei marciapiedi: introdotto il senso unico

In partenza il rifacimento dei marciapiedi: introdotto il senso unico

In partenza il rifacimento dei marciapiedi: introdotto il senso unico https://ift.tt/GCeK1fY https://ift.tt/tFG1BEY - X Vai su X

In corso il rifacimento di un nuovo tratto di marciapiedi di Via Volterrana, nella zona del centro storico. Con la rigenerazione del centro storico sarà garantita maggiore sicurezza stradale ai pedoni e miglior decoro urbano. L'intervento è cofinanziato da Regione - facebook.com Vai su Facebook

Lecce senza barriere architettoniche: ecco 470mila euro per via De Donno - Lecce è pronta a fare altri passi in avanti verso architettura e viabilità più inclusive: le risorse sono già state messe in campo per l’intervento su marciapiedi e strade in diverse aree. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Marciapiedi, al via la riqualificazione in via Calabria - L’obiettivo principale è l’abbattimento delle barriere architettoniche, così da restituire ai residenti marciapiedi più accessibili, sicuri e funzionali. Scrive livornopress.it