Riempirsi di cielo

Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17 nel Cortile del Patronato di Mortise, in Via Madonna della Salute 9, TAM Teatro Musica propone “Riempirsi di cielo”, lettura musicata dagli scritti di Giovanni Comisso di e con Nicola Lotto. «Negli ultimi anni della sua vita Giovanni Comisso ha scritto e narrato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: riempirsi - cielo

Per tre giorni il cielo sopra Mestre torna a riempirsi di bolle | VIDEO

Carpinfiore – Ottobre 2025 Il cuore di Carpi torna a riempirsi di colori e profumi! L’11 e 12 ottobre 2025 tutto il centro storico si trasforma in un grande giardino a cielo aperto, con fiori, piante e meraviglie naturali da ammirare e acquistare. Un appuntament - facebook.com Vai su Facebook

Abbiamo il dovere di riempire i giorni,non lasciarli vuoti come pagine senza senso Vivere non è solo attraversare il tempo ma aggiungere ogni giorno un colore nuovo al cielo che respiriamo S.S. #VivaLaVida @patuc12 @SergioFerrara10 @nicolettadec @Ca - X Vai su X

"Riempirsi di cielo" - Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17 nel Cortile del Patronato di Mortise, in Via Madonna della Salute 9, TAM Teatro Musica propone “Riempirsi di cielo”, lettura musicata dagli scritti di Giovanni ... padovaoggi.it scrive

Lungomare Fest e SportCity Day: a Catania il litorale diventa palestra a cielo aperto - Il Lungomare di Catania è tornato a riempirsi di famiglie, bambini e sportivi in occasione della ripresa del Lungomare Fest, dopo la pausa estiva. Come scrive itacanotizie.it