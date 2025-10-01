“Dovbyk se la gioca con Ferguson”, aveva detto Gasperini in una delle recenti conferenze stampa, e bisogna dire che il tecnico della Roma è stato assolutamente di parola. Se con il Nizza era abbastanza ovvio immaginarlo titolare, in una fisiologica idea di turnover, Artem è stata la sorpresa del match di Verona, una titolarità subito ripagata con il gol che ha sbloccato la partita ed ha permesso alla squadra di mettere la partita sui binari giusti. Gli serviva come l’aria, e quel calcio ai cartelloni pubblicitari nell’esultanza lo testimonia, ed ora sì che lui e l’irlandese sembrano essere tornato completamente alla pari nelle gerarchie del Gasp. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Riecco Dovbyk, al gol aggiunga i movimenti: basterà la mano di Gasperini?