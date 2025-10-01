Riecco Dovbyk al gol aggiunga i movimenti | basterà la mano di Gasperini?
“Dovbyk se la gioca con Ferguson”, aveva detto Gasperini in una delle recenti conferenze stampa, e bisogna dire che il tecnico della Roma è stato assolutamente di parola. Se con il Nizza era abbastanza ovvio immaginarlo titolare, in una fisiologica idea di turnover, Artem è stata la sorpresa del match di Verona, una titolarità subito ripagata con il gol che ha sbloccato la partita ed ha permesso alla squadra di mettere la partita sui binari giusti. Gli serviva come l’aria, e quel calcio ai cartelloni pubblicitari nell’esultanza lo testimonia, ed ora sì che lui e l’irlandese sembrano essere tornato completamente alla pari nelle gerarchie del Gasp. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: riecco - dovbyk
La Roma soffre ma vince ancora, battuto 2-0 il Verona: riecco Dovbyk e Soulé in gol, Svilar è un muro
La Roma soffre ma batte 2-0 il Verona: tornano al gol Dovbyk e Soulé, mentre Svilar salva i giallorossi con parate decisive. Gasperini aggancia momentaneamente il Napoli in vetta - facebook.com Vai su Facebook
La Roma soffre ma vince ancora, battuto 2-0 il Verona: riecco Dovbyk e Soulé in gol, Svilar è un muro - 0 il Verona: tornano al gol Dovbyk e Soulé, mentre Svilar salva i giallorossi con parate decisive ... Si legge su fanpage.it
Dalla preoccupazione per la guerra alla mancanza del gol: dentro la crisi di Dovbyk - Puoi cancellare la guerra dal vissuto quotidiano di un ragazzo, ma non la toglierai mai dalla sua mente. Come scrive corrieredellosport.it