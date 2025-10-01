Ridurre il rischio di allagamenti gestendo meglio le acque | approvato il piano per Verona

Veronasera.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliore gestione delle acque, ma anche un impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini con la riduzione del rischio di allagamenti, attraverso azioni che mirano a proteggere e tutelare il patrimonio pubblico e privato, contribuendo a creare un ambiente urbano più sicuro e vivibile. È. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ridurre - rischio

7mila passi al giorno: la 'ricetta' per dimezzare il rischio morte e ridurre malattie

Esplosione pneumatico auto: cause e come ridurre il rischio

Il sindaco fa svuotare le vasche delle fontane per ridurre il rischio West Nile

ridurre rischio allagamenti gestendoAllagamenti, c’è un piano per le reti fognarie: la mappa delle aree più a rischio - Sì al piano per l'adeguamento idraulico delle reti fognarie: un milione di euro per ridurre il rischio di allagamenti a Verona. Come scrive veronaoggi.it

Meteo, Uragano Erin, allagamenti a Margate City: rischio mareggiate lungo la costa del New Jersey (Video) - La tempesta, che nei giorni scorsi aveva raggiunto la categoria 5, si è successivamente ... Da ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Ridurre Rischio Allagamenti Gestendo