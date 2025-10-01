Ridurre il rischio di allagamenti gestendo meglio le acque | approvato il piano per Verona
Migliore gestione delle acque, ma anche un impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini con la riduzione del rischio di allagamenti, attraverso azioni che mirano a proteggere e tutelare il patrimonio pubblico e privato, contribuendo a creare un ambiente urbano più sicuro e vivibile. È. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: ridurre - rischio
7mila passi al giorno: la 'ricetta' per dimezzare il rischio morte e ridurre malattie
Esplosione pneumatico auto: cause e come ridurre il rischio
Il sindaco fa svuotare le vasche delle fontane per ridurre il rischio West Nile
GIORNATA CUORE, ANMCO: CONOSCERE FATTORI RISCHIO PER RIDURRE DECESSI https://salutedomani.com/2025/09/26/giornata-cuore-anmco-conoscere-fattori-rischio-per-ridurre-decessi/… - X Vai su X
Il Camminare Riduce il Rischio di Morte di Oltre la Metà! Una recente ricerca ha dimostrato che fare 8.000 passi una o due volte a settimana può ridurre di oltre il 50% il rischio di morte per qualsiasi causa nell’arco di dieci anni: fino al 70% negli uomini e al 50 - facebook.com Vai su Facebook
Allagamenti, c’è un piano per le reti fognarie: la mappa delle aree più a rischio - Sì al piano per l'adeguamento idraulico delle reti fognarie: un milione di euro per ridurre il rischio di allagamenti a Verona. Come scrive veronaoggi.it
Meteo, Uragano Erin, allagamenti a Margate City: rischio mareggiate lungo la costa del New Jersey (Video) - La tempesta, che nei giorni scorsi aveva raggiunto la categoria 5, si è successivamente ... Da ilmeteo.it