Ricorso preparato con l’intelligenza artificiale | giudice richiama duramente un avvocato
La decisione del Tribunale di Latina. Non è la prima volta che un magistrato richiama un avvocato per l'uso improprio dell'intelligenza artificiale nella redazione degli atti, ma questa volta le parole sono state particolarmente dure. La giudice Valentina Avarello, del Tribunale di Latina, ha stigmatizzato il comportamento di un legale che ha affidato gran parte del suo lavoro all'AI. "Scritti difensivi di scarsa qualità". Secondo la sentenza, il ricorso presentato era di "scarsa rilevanza e qualità" e, come molti altri depositati dallo stesso avvocato, appariva redatto in maniera automatica.
