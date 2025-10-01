Riconosciuto dal Ministero il Consorzio di tutela del Cesanese di Olevano Romano DOP

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha ufficialmente riconosciuto il Consorzio di tutela del Cesanese di Olevano Romano DOP. Il nuovo organismo avrà il compito di tutelare e promuovere la denominazione, garantire corrette informazioni ai consumatori e.

