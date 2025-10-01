Ricky Martin scatto nudo sui social Fisico perfetto a 53 anni
"Zio Ricky, anche io voglio avere questo fisico così quando arriverò alla tua età", scherza un fan su Instagram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dal videoclip con Ricky Martin alle sfilate, da Fabrizio Corona all'autolesionismo, dal rapporto complesso con il figlio Carlos ai recenti problemi di salute: la vita non semplice dell'ex modella di origini croate
Mtv VMA’s 2025, si esibiranno Sabrina Carpenter, Ricky Martin, Alex Warren e J Balvin
Ricky Martin riceve il primo Latin Icon Award agli MTV VMAs 2025
