Roma, 1 ott. (askanews) - "La transizione ecologica in Italia è partita presto ma si scontra con la difficoltà di costruire impianti per la differenziata e termovalorizzatori. E ricordiamo che quelli di ultima generazione non inquinano. Questa difficoltà blocca la filiera. Va sottolineato che il green deal è stato pensato dai Paesi del nord Europa e non si adatta ai Paesi come il nostro. Il target della riduzione del 90% delle emissioni di gas serra al 2040 è stata suggerita alla Commissione Ue da esperti di cui nessuno è italiano, dunque non avevano contezza della nostra situazione. Questo ci porta a dire che i limiti posti sono da rivedere e spostare in avanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Riciclo, Petrucci (FDI): Rivedere Green Deal