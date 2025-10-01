Richiesta contributi economici per eventi | il Comune di Fasano apre procedura online

FASANO – Il Comune di Fasano rende note le modalità di richiesta di patrocinio oneroso per eventi organizzati sul territorio comunale. Il fine è quello di garantire una gestione più trasparente e organizzata delle manifestazioni che desiderano beneficiare di contributi economici in aggiunta alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

