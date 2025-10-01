Ricercato per tentato omicidio trovato a casa del figlio con un chilo e mezzo di erba

Prima il blitz, poi le manette. Non solo per lui - un 47enne colombiano ricercato per tentato omicidio - ma anche per il figlio, dopo che hanno cercato di disfarsi di un borsone con all’interno un chilo e mezzo di marijuana, altre sostanze stupefacenti e quattro proiettili. È successo a Pioltello. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

