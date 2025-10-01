Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - Una mela per la lotta alla sclerosi multipla, per sostenere la ricerca e i servizi dedicati alle persone con Sm e patologie correlate. Contro questa malattia che colpisce principalmente le donne, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva, in occasione della Giornata del dono, venerdì 3 ottobre, e nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 torna 'La mela di Aism', l'evento di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi promosso da Aism-Associazione italiana sclerosi multipla, sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ricerca, torna 'La mela di Aism' con 3 milioni di frutti per la lotta alla sclerosi multipla