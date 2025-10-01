Riccio rischia di essere investito | viene salvato e messo al sicuro

Stava camminando verso la strada, rischiando di finire in mezzo alla carreggiata. L’intervento della polizia locale ha evitato il peggio.Il fatto è successo nel corso del pomeriggio di ieri, martedì 30 settembre: una pattuglia della polizia locale di Brugherio, durante la normale attività di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: riccio - rischia

