ricci la sconfitta nel giardino di casa la provincia gli ha voltato le spalle

Il cuore della sconfitta di Matteo Ricci è nel giardino di casa. Nella provincia di cui è stato presidente e di cui per dieci anni ha guidato il capoluogo, l’europarlamentare ha preso novemila voti in meno di Francesco Acquaroli. Fatte le dovute proporzioni (considerando l’affluenza in calo e la presenza dei Cinque Stelle), a Ricci non è andata molto diversamente di come andò cinque anni fa a Maurizio Mangialardi. Il che significa almeno due cose: la prima è che il candidato pesarese non ha avuto alcun effetto positivo nel suo territorio e un motivo ci sarà; la seconda è che lo spostamento a destra di buona parte dei comuni della provincia di Pesaro-Urbino è strutturale, come peraltro certificato anche dalle elezioni amministrative degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
