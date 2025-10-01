Ribaltone Juve l’infortunio è una batosta | fuori un mese

Glieroidelcalcio.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus a un passo dalla vetta con ampi margini di crescita, intanto un infortunio improvviso cambia le carte in tavola. La stagione bianconera è entrata nel vivo e la squadra di Igor Tudor, pur essendo ad appena un punto dalla vetta, sembra ancora alla ricerca della propria identità definitiva. La Juventus ha mostrato solidità in alcuni tratti di gara, salvo poi perdersi in momenti di confusione che hanno lasciato perplessi tifosi e addetti ai lavori. Senza ombra di dubbio, il cammino è incoraggiante, ma si ha la sensazione che manchi ancora quella continuità necessaria per fare davvero la differenza. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

ribaltone juve l8217infortunio 232 una batosta fuori un mese

© Glieroidelcalcio.com - Ribaltone Juve, l’infortunio è una batosta: fuori un mese

In questa notizia si parla di: ribaltone - juve

Ribaltone Juve, Vlahovic via con lo scambio: è cambiato tutto

Ribaltone Juve, salta lo scambio: Vlahovic ora è un problema serio

Ribaltone in casa Juve, cambia il mercato: Vlahovic e non solo, è caos

Juventus, ribaltone in dirigenza: addio già comunicato - Non stiamo parlando della squadra maschile allenata da Igor Tudor, sabato attesa alla ripresa del campionato dal Derby d’Italia contro i rivali dell’Inter. Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Ribaltone Juve L8217infortunio 232