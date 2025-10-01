La Juventus a un passo dalla vetta con ampi margini di crescita, intanto un infortunio improvviso cambia le carte in tavola. La stagione bianconera è entrata nel vivo e la squadra di Igor Tudor, pur essendo ad appena un punto dalla vetta, sembra ancora alla ricerca della propria identità definitiva. La Juventus ha mostrato solidità in alcuni tratti di gara, salvo poi perdersi in momenti di confusione che hanno lasciato perplessi tifosi e addetti ai lavori. Senza ombra di dubbio, il cammino è incoraggiante, ma si ha la sensazione che manchi ancora quella continuità necessaria per fare davvero la differenza. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Ribaltone Juve, l'infortunio è una batosta: fuori un mese