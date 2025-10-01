Riapre la scuola di musica ‘Rossini’ Sabato pomeriggio c’è l’open day

Dopo la riapertura di oggi, la scuola comunale di musica ‘Gioachino Rossini’ di Cervia accoglie i futuri allievi per un open day, aperto a bambini grandi e piccoli, alla scoperta dello spartito e delle sette note. L’appuntamento è sabato 4 ottobre dalle 14.30 alle 18.30. L’evento è un’occasione per conoscere da vicino i corsi dell’anno scolastico 202526, incontrare gli insegnanti e provare gli strumenti musicali e il canto con la guida dei docenti. L’appuntamento è in via della Rimembranza 2 a Cervia, nella sede della scuola. Per informazioni e contatti si può visitare il sito www.scuolarossini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

