Riapre il bar alimentari di Cetica | ecco chi ha riacceso le luci del locale

Il bar alimentari di Cetica ha riaperto le porte. E lo ha fatto grazie all'impegno di una famiglia che ha scelto il piccolo paese montano, frazione del comune di Castel San Niccolò come propria casa. Sono i Manetti, Simone, Beatrice, Amar e Salman, a essersi trasferiti in Casentino da Firenze e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

