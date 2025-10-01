Riapre il bar alimentari di Cetica | ecco chi ha riacceso le luci del locale
Il bar alimentari di Cetica ha riaperto le porte. E lo ha fatto grazie all'impegno di una famiglia che ha scelto il piccolo paese montano, frazione del comune di Castel San Niccolò come propria casa. Sono i Manetti, Simone, Beatrice, Amar e Salman, a essersi trasferiti in Casentino da Firenze e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Onano, riapre l'alimentari nel paese rimasto senza negozi
A Cetica, riapre il bar alimentari del paese grazie a una famiglia fiorentina
A Cetica, riapre il bar alimentari del paese grazie a una famiglia fiorentina - La Piazza dunque riapre con un bar e un negozio di generi alimentari, ma anche con una piccola cucina, pronta ad accogliere turisti ma anche casentinesi ... Scrive msn.com
Apre il bar alimentari La Piazza, la saracinesca si alza in un borgo da 310 abitanti: famiglia lascia Firenze e sceglie Cetica, in Casentino - In un’ Italia in cui le saracinesche calano ogni giorno e i piccoli paesi lottano contro il silenzio dell’abbandono, c’è un luogo che ha scelto di scrivere una storia diversa. Da corrierediarezzo.it