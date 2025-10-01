Riaperta la Statale 36 dopo la frana Domani tocca alla linea ferroviaria

Lecco, 1 ottobre 2025 – La Statale 36 è già completamente riaperta, senza più alcun blocco né restringimento di carreggiate dopo la frana che si è staccata nella giornata di domenica. La circolazione sulla linea ferroviaria Lecco – Tirano verrà invece ripristinata domani mattina, con la corsa del primo treno della giornata. CARDINI LECCO ABBADIA LARIANA = MASSO CADUTO DALLA MASSICCIATA SULLA SUPESTRADA 36 DOPO AVER SCAVALCATO LA LINEA FERROVIARIA - 28-8-2025 Sono terminati i lavori di disgaggio di un macigno pericolante e degli altri detriti che ancora incombevano sulla ferrovia e sulla superstrada delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riaperta la Statale 36 dopo la frana. Domani tocca alla linea ferroviaria

