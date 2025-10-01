Rettore Università Tuscia | nostro Ateneo accoglie studentesse di Gaza
Roma, 1 ott. (askanews) - "Le Università devono costruire ponti e non muri, essere luoghi di dialogo e di condivisione, di ricerca e formazione": lo ha detto ad askanews Stefano Ubertini, Rettore dell'Università della Tuscia. "E' con questo spirito che inauguriamo il John Campus tra l'Università della Tuscia e la Samarkand Agroinnovations and Research University, qui a Samarcanda che da sempre rappresenta un simbolo del dialogo fra i popoli e le diverse culture. Ed è per questo - ha aggiunge il Rettore - che mi sento di condividere quanto affermato dal ministro Bernini, cerca il fatto che la comunità scientifica italiana non debba entrare in conflitto con la comunità scientifica israeliana, ma piuttosto cercare di stabilire un dialogo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: rettore - universit
Il professore Gianluigi Grego è il nuovo rettore dell’Università della Calabria - Il Crotonese - facebook.com Vai su Facebook
Unisa al voto per il nuovo rettore, l'appello di Amoretti: «Il coraggio di scegliere» - Ancora una volta, la nostra Università ci chiede di scegliere chi avrà l’onore e la responsabilità di guidarla nei prossimi anni. Riporta ilmattino.it
Tiziana Laureti prima rettrice dell’Università della Tuscia - Tiziana Laureti è la nuova rettrice dell’Università della Tuscia, la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia dell’ateneo viterbese. Si legge su rainews.it