Roma, 1 ott. (askanews) - "Le Università devono costruire ponti e non muri, essere luoghi di dialogo e di condivisione, di ricerca e formazione": lo ha detto ad askanews Stefano Ubertini, Rettore dell'Università della Tuscia. "E' con questo spirito che inauguriamo il John Campus tra l'Università della Tuscia e la Samarkand Agroinnovations and Research University, qui a Samarcanda che da sempre rappresenta un simbolo del dialogo fra i popoli e le diverse culture. Ed è per questo - ha aggiunge il Rettore - che mi sento di condividere quanto affermato dal ministro Bernini, cerca il fatto che la comunità scientifica italiana non debba entrare in conflitto con la comunità scientifica israeliana, ma piuttosto cercare di stabilire un dialogo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rettore Università Tuscia: nostro Ateneo accoglie studentesse di Gaza