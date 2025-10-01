Rete di mala accoglienza migranti abbandonati tra liquami e senza cibo verifiche dei Nas in tutta Italia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’inchiesta dei carabinieri del Nas. Nella foto una delle strutture controllate Un sistema milionario sulla pelle dei migranti è stato smascherato dai carabinieri del Nas. Una rete che si estendeva dal Salernitano a diverse regioni d’Italia, trasformando i centri di accoglienza in veri e propri lager fatiscenti. Cinque persone risultano indagate con accuse gravissime: concussione, frode nelle forniture pubbliche, truffa aggravata ai danni dello Stato, falsità ideologica e malversazione. È scattato anche il sequestro preventivo di beni per oltre 720mila euro. La coop Desy al centro dello scandalo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Rete di mala accoglienza, migranti abbandonati tra liquami e senza cibo, verifiche dei Nas in tutta Italia

In questa notizia si parla di: rete - mala

Rifondazione Comunista aderisce alla Rete contro il Carovita nata dalla sinergia tra diverse liste civiche e di sinistra della nostra Area metropolitana. Questo è il momento di unirsi di fronte alle politiche di mala gestione del centrosinistra, il nostro territorio è tra - facebook.com Vai su Facebook

#QUARTUSANTELENA: PRESENTAZIONE DEL MAXI-CANTIERE DELLA NUOVA RETE FOGNARIA DEL LITORALE Grazie a un investimento di circa 8 milioni di euro #Abbanoa sta realizzando il nuovo collettore fognario tra Marina Residence e Terra Mala - X Vai su X

Migranti lasciati senza cibo e vestiti, in stanze senza luce e tra i liquami: scoperti centri di accoglienza lager - I gestori avrebbero incassato cifre a sei zeri, gli ospiti invece erano in condizioni di totale abbandono. Riporta today.it

Una raccolta firme per chiedere l’accoglienza diffusa dei migranti nei comuni del Friuli Venezia Giulia - Sabato 4 ottobre i promotori saranno in via del Bon per proseguire con la raccolta firme. Secondo udinetoday.it