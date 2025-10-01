Rete di mala accoglienza migranti abbandonati tra liquami e senza cibo verifiche dei Nas in tutta Italia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’inchiesta dei carabinieri del Nas. Nella foto una delle strutture controllate Un sistema milionario sulla pelle dei migranti è stato smascherato dai carabinieri del Nas. Una rete che si estendeva dal Salernitano a diverse regioni d’Italia, trasformando i centri di accoglienza in veri e propri lager fatiscenti. Cinque persone risultano indagate con accuse gravissime: concussione, frode nelle forniture pubbliche, truffa aggravata ai danni dello Stato, falsità ideologica e malversazione. È scattato anche il sequestro preventivo di beni per oltre 720mila euro. La coop Desy al centro dello scandalo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

