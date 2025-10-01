Resta in carcere Vittorio De Luca l'uomo che ha dato un proiettile a don Patriciello
Confermata la misura cautelare per il 75enne che, domenica scorsa, ha consegnato un proiettile al parroco del Parco Verde di Caivano (Napoli); l'uomo resta in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: resta - carcere
Un chilo tra oro e monili preziosi: truffa da 80mila euro a un’anziana, il 40enne resta in carcere
Tentato femminicidio, l’aggressore resta in carcere. “L’arredamento usato come arma”
"Non volevo finisse così". Il killer di Marotta davanti al giudice, ma resta in carcere
CARCERE DI LUCERA “La criticità più evidente resta quella della mancata totale separazione delle camere di pernottamento dai bagni”. #lattacco #carceredilucera #antigone - facebook.com Vai su Facebook
Morte Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda resta in carcere: “Mi minacciava con un coltello e le ho sparato” - X Vai su X
Resta in carcere Vittorio De Luca, l’uomo che ha dato un proiettile a don Patriciello - Confermata la misura cautelare per il 75enne che, domenica scorsa, ha consegnato un proiettile al parroco del Parco Verde di Caivano (Napoli); l'uomo resta ... Riporta fanpage.it
Proiettile a padre Maurizio Patriciello: resta in carcere l'autore della minaccia - Una chiara minaccia, dopo che la sera precedente al centro del rione si era verificata una sfilata di ... Scrive napolitoday.it