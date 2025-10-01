Rescaldina (Milano) – Hanno atteso la loro vittima in stazione e quando l’hanno identificata hanno iniziato a molestarlo per poi rapinarlo dello smartphone e del denaro contante che in quel momento aveva in tasca: quando i carabinieri della caserma che sta a pochi passi dalla stazione sono intervenuti, sono riusciti a bloccare uno dei componenti del gruppo, che è stato dunque arrestato per rapina in concorso. L’episodio ha avuto come teatro la stazione ferroviaria rescaldinese quando erano da poco passate le 22.30 di lunedì 29 settembre. Un giovane di 25 anni che si trovava in quel momento in stazione è stato avvicinato da un gruppo di cinque persone: i cinque lo hanno prima infastidito, per poi manifestare le loro reali intenzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rescaldina, 25enne accerchiato da cinque persone in stazione: rapinato di smartphone e soldi