Eccola lì, la cesoia di Vladimir Putin. Era solo questione di tempo, visto il lento, ma inesorabile, avvitamento dell’economia russa. Il prossimo bilancio statale russo parla di meno Pil, più tasse e ancora meno spesa pubblica, dunque anche militare. Ebbene, il prossimo anno Mosca spenderà per il suo esercito 13 trilioni di rubli, circa 157 miliardi di dollari, mezzo trilione in meno rispetto all’anno in corso. Segno, inequivocabile, che di soldi in cassa ce ne sono meno, anche perché le vendite di idrocarburi latitano e non garantiscono più le coperture adeguate. La spesa totale per la difesa, inclusa la sicurezza poi, diminuirà in termini nominali del 2,3% e, in modo più significativo, in termini reali del 6,6%, passando da 17 trilioni di rubli a 16,7 trilioni di rubli (203,3 miliardi di dollari, il 7,2% del Pil). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Resa dei conti a Mosca. Una manovra lacrime e sangue per Putin