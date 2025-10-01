Renzo Rosso non ha mai seguito le regole; ha preferito romperle, trasformandole in nuove possibilità. Il volume Seventy, pubblicato da Assouline in occasione del suo settantesimo compleanno, ripercorre una carriera che ha cambiato il volto della moda internazionale, attraverso settanta momenti simbolo che ne raccontano l’energia, la visione e l’inesauribile desiderio di sperimentare. Fin dall’esordio con Diesel nel 1978, Rosso ha saputo rendere il denim un manifesto generazionale, capace di passare dalla dimensione utilitaria a un linguaggio di ribellione e identità. Jeans vissuti, campagne provocatorie e uno stile che non si limitava a vestire, ma a raccontare chi li indossava: così è nata un’estetica globale che ha sfidato le convenzioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Renzo Rosso: il libro che celebra 70 anni di moda, rivoluzione e coraggio