Renzi dice che per aiutare i bambini di Gaza serve il piano di Trump e non le regate

L'ex premier e leader di Italia viva Matteo Renzi ha detto di essere favorevole al piano di pace proposto da Trump: "Noi politici siamo pagati per trovare soluzioni, non per esprimere indignazione. Per aiutare i bambini di Gaza serve il piano Trump-Blair, non le regate", ha dichiarato, con riferimento alla missione della Global Sumud Flotilla che naviga verso Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

