Renzi apre la Leopolda al governo con Piantedosi e Crosetto Da Silvia Salis a Sala e Gualtieri | il ritorno da protagonisti dei sindaci

Firenze – Leo polda tredici, ovvero l’ultima edizione del tradizionale raduno renziano che si tiene dal 2010 all’ex Stazione Leopolda di Firenze, prenderà il via venerdì 3 ottobre. E sarà una tre giorni di incontri e dibattiti come da migliore tradizione. Matteo Renzi, oggi leader di Italia viva, ci ironizza su, nel suo stile: “In questi 15 anni abbiamo sempre improvvisato e fatto le cose last minute. La vera notizia di questa edizione è che per la prima volta c’è un programma.”. La lista degli ospiti. Dunque ecco il parterre di ospiti, tra cui spicca, per numero, il nutrito gruppo di giovanissimi: ottocento ragazzi della scuola di formazione politica che dialogheranno di sicurezza con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

