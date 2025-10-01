Renato Zero | A 75 anni riparto da L’orazero
«Non esiste una formula specifica nella musica che stabilisca modalità, tempi, durate o formule magiche infallibili. Neppure l’entusiasmo da solo può realizzare il prodigio. Bisogna viverla la vita per poterla raccontare, condividerne gli umori, le intemperanze. Tutti gli eventi buoni o cattivi che siano» ha raccontato Renato Zero in occasione del suo 75. compleanno (è nato il 30 settembre 1950) alla vigilia dell’uscita, il 3 ottobre del nuovo album di inediti, L’Orazero. Renato Zero è stato un precursore fin dai primi anni Settanta, un provocatore, un artista di rottura con il passato della canzone d’autore italiana. 🔗 Leggi su Panorama.it
