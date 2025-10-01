Renato Veiga Juventus Tuttosport svela | negli ultimi mesi il legame tra Tudor e l’ex Chelsea si era deteriorato! Il retroscena a sorpresa

Renato Veiga Juventus, il retroscena di Tuttosport: l’atteggiamento del portoghese non ha convinto l’allenatore, un fattore decisivo per l’addio. Non solo una questione tecnica o economica. Dietro il mancato riscatto di Renato Veiga da parte della Juventus ci sarebbe anche un terzo, decisivo fattore: il rapporto mai decollato con l’allenatore Igor Tudor. Come svelato da un retroscena di Tuttosport, la permanenza del centrocampista portoghese a Torino sarebbe stata compromessa anche da una progressiva rottura con il tecnico croato. Renato Veiga Juve: i motivi dello scontro con Tudor. La filosofia di Igor Tudor è nota: l’allenatore pretende dai suoi giocatori massima intensità, spirito di sacrificio e un’applicazione totale alla causa, sia in partita che in allenamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Renato Veiga Juventus, Tuttosport svela: negli ultimi mesi il legame tra Tudor e l’ex Chelsea si era deteriorato! Il retroscena a sorpresa

In questa notizia si parla di: renato - veiga

Renato Veiga può lasciare subito il Chelsea: svelato il club interessato all’ex Juve. Ecco cosa sta accadendo

Renato Veiga fa ‘riscoprire’ la nostalgia dei tifosi della Juventus: quel siparietto con Yildiz non è passato inosservato – FOTO

Renato Veiga: il Bayern Monaco apre i contatti con il Chelsea per il difensore portoghese! La posizione dell’ex Juve in merito a questa eventualità

Vigilia di Villarreal-Juventus, riecco Renato Veiga. E Marcelino punge Tudor - X Vai su X

Parola a Renato Veiga che domani affronterà la Juventus da ex ? “Sono felice per tutto quello che la Juventus mi ha dato” ha proseguito il difensore in conferenza stampa - facebook.com Vai su Facebook

Renato Veiga Juve, spunta il retroscena: era vicino alla conferma, questi tre fattori hanno cambiato tutte le carte in tavola! Cosa è successo - Renato Veiga Juve, ecco perché non è rimasto: scelte tecniche, richieste del Chelsea e il rapporto con Tudor hanno cambiato le carte in tavola Un addio a sorpresa, una conferma che sembrava a un passo ... Scrive juventusnews24.com

Veiga e la Juve: “Mancata conferma? Tanti fattori. Ho parlato con i portoghesi”. E su Tudor… - Sei mesi vissuti a Torino, tra apprendistato e crescita, poi la scelta della Juve di non puntare su di lui, vista anche la richiesta alta del Chelsea. Riporta tuttosport.com