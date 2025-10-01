Renato Veiga Juve spunta il retroscena | era vicino alla conferma questi tre fattori hanno cambiato tutte le carte in tavola! Cosa è successo

Juventusnews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Renato Veiga Juve, ecco perché non è rimasto: scelte tecniche, richieste del Chelsea e il rapporto con Tudor hanno cambiato le carte in tavola. Un addio a sorpresa, una conferma che sembrava a un passo e che invece è sfumata sul più bello. Il futuro di  Renato Veiga  alla  Juventus  sembrava scritto, ma alla fine le carte in tavola sono cambiate. Come svelato da un retroscena di  Tuttosport, sono stati tre i fattori decisivi che hanno portato la dirigenza bianconera a non esercitare il diritto di riscatto per il difensore portoghese, rispedendolo al  Chelsea. Renato Veiga Juve: i motivi della rottura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

renato veiga juve spunta il retroscena era vicino alla conferma questi tre fattori hanno cambiato tutte le carte in tavola cosa 232 successo

© Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, spunta il retroscena: era vicino alla conferma, questi tre fattori hanno cambiato tutte le carte in tavola! Cosa è successo

In questa notizia si parla di: renato - veiga

Renato Veiga può lasciare subito il Chelsea: svelato il club interessato all’ex Juve. Ecco cosa sta accadendo

Renato Veiga fa ‘riscoprire’ la nostalgia dei tifosi della Juventus: quel siparietto con Yildiz non è passato inosservato – FOTO

Renato Veiga: il Bayern Monaco apre i contatti con il Chelsea per il difensore portoghese! La posizione dell’ex Juve in merito a questa eventualità

renato veiga juve spuntaConferenza stampa Renato Veiga pre Villarreal Juve: «La Juve è sempre la Juve, sarà una partita speciale contro una grandissima squadra. Ma vogliamo i tre punti» - Conferenza stampa Renato Veiga pre Villarreal Juve: le parole alla vigilia della 2ª giornata della League Phase di Champions League 2025/26 Archiviati i due pareggi in campionato, la Juve torna a foca ... Lo riporta juventusnews24.com

renato veiga juve spuntaVeiga e la Juve: “Mancata conferma? Tanti fattori. Ho parlato con i portoghesi”. E su Tudor… - Sei mesi vissuti a Torino, tra apprendistato e crescita, poi la scelta della Juve di non puntare su di lui, vista anche la richiesta alta del Chelsea. Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Renato Veiga Juve Spunta