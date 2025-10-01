Renato Veiga Juve spunta il retroscena | era vicino alla conferma questi tre fattori hanno cambiato tutte le carte in tavola! Cosa è successo

Renato Veiga Juve, ecco perché non è rimasto: scelte tecniche, richieste del Chelsea e il rapporto con Tudor hanno cambiato le carte in tavola. Un addio a sorpresa, una conferma che sembrava a un passo e che invece è sfumata sul più bello. Il futuro di Renato Veiga alla Juventus sembrava scritto, ma alla fine le carte in tavola sono cambiate. Come svelato da un retroscena di Tuttosport, sono stati tre i fattori decisivi che hanno portato la dirigenza bianconera a non esercitare il diritto di riscatto per il difensore portoghese, rispedendolo al Chelsea. Renato Veiga Juve: i motivi della rottura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

