Renato Veiga Juve spunta il retroscena | era vicino alla conferma questi tre fattori hanno cambiato tutte le carte in tavola! Cosa è successo
Renato Veiga Juve, ecco perché non è rimasto: scelte tecniche, richieste del Chelsea e il rapporto con Tudor hanno cambiato le carte in tavola. Un addio a sorpresa, una conferma che sembrava a un passo e che invece è sfumata sul più bello. Il futuro di Renato Veiga alla Juventus sembrava scritto, ma alla fine le carte in tavola sono cambiate. Come svelato da un retroscena di Tuttosport, sono stati tre i fattori decisivi che hanno portato la dirigenza bianconera a non esercitare il diritto di riscatto per il difensore portoghese, rispedendolo al Chelsea. Renato Veiga Juve: i motivi della rottura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: renato - veiga
Renato Veiga può lasciare subito il Chelsea: svelato il club interessato all’ex Juve. Ecco cosa sta accadendo
Renato Veiga fa ‘riscoprire’ la nostalgia dei tifosi della Juventus: quel siparietto con Yildiz non è passato inosservato – FOTO
Renato Veiga: il Bayern Monaco apre i contatti con il Chelsea per il difensore portoghese! La posizione dell’ex Juve in merito a questa eventualità
Vigilia di Villarreal-Juventus, riecco Renato Veiga. E Marcelino punge Tudor - X Vai su X
Parola a Renato Veiga che domani affronterà la Juventus da ex ? “Sono felice per tutto quello che la Juventus mi ha dato” ha proseguito il difensore in conferenza stampa - facebook.com Vai su Facebook
Conferenza stampa Renato Veiga pre Villarreal Juve: «La Juve è sempre la Juve, sarà una partita speciale contro una grandissima squadra. Ma vogliamo i tre punti» - Conferenza stampa Renato Veiga pre Villarreal Juve: le parole alla vigilia della 2ª giornata della League Phase di Champions League 2025/26 Archiviati i due pareggi in campionato, la Juve torna a foca ... Lo riporta juventusnews24.com
Veiga e la Juve: “Mancata conferma? Tanti fattori. Ho parlato con i portoghesi”. E su Tudor… - Sei mesi vissuti a Torino, tra apprendistato e crescita, poi la scelta della Juve di non puntare su di lui, vista anche la richiesta alta del Chelsea. Secondo tuttosport.com